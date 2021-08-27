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نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو عن المشروع القومى «حدائق الفسطاط» الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة ٥٠٠ فدان بقلب القاهرة التاريخية «إطلالة على تاريخ مصر الخالد».

ورصد الفيديو تاريخ إنشاء فسطاط مصر على يد عمرو بن العاص عام ٦٤١ ميلادية.

وتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية.

ويعد مشروع «حديقة الفسطاط»، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستقام على مساحة ٥٠٠ فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.