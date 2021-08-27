بسبب «فاشية موسوليني» استقالة وزير إيطالي من منصبه..«مستعد لدفع الثمن»

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بعدما اعتبرته وسائل الإعلام الإيطالية «مروجًا لفاشية موسوليني» قدم كلاوديو دوريجو، سكرتير الدولة في الحكومة الإيطالية التي يرأسها ماريو دراجي استقالته، معتذرًا لأيطاليا «حكومة وشعبًا» .

قرار كلاوديو دوريجو، أعقب حالة من الجدل في الأوساط الإيطالية بعدما كشف عن رغبته في إطلاق اسم شقيق موسوليني على حديقة عامة في البلاد، الأمر الذي أعتبره البعض ترويجًا لفاشية موسوليني .

وحسبما أفادت به شبكة «يورو نيوز» أعقب قرار كتب كلاوديو دوريجون سكرتير الدولة للاقتصاد والمالية، والعضو البارز في حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي يقوده ماتيو سالفيني، في رسالة مفتوحة نقلتها وسائل الإعلام «قررت الاستقالة»، معترفا بأنني ارتكب «أخطاء» وأنني «مستعد لدفع الثمن»، وأكد في الوقت نفسه «لست فاشيا ولم أكن كذلك يوما».

وحكم، بينيتو أندريا موسوليني، إيطاليا ما بين 1922 و194؛ إذ شغل منصب رئيس الدولة الإيطالية ورئيس وزرائها وفي بعض المراحل وزير الخارجيَّة والداخليَّة. وهو من مؤسسي الحركة الفاشية الإيطاليّة وزعمائها، سمي بالدوتشي ‏ أي القائد من عام 1930م إلى 1943م. يعتبر موسوليني من الشخصيات الرئيسية المهمة في تكوين الفاشية.

ومنذ ثلاثة أسابيع يواجه دوريجون الموالي لسالفيني، دعوات إلى الاستقالة لأنه أراد أن يطلق على حديقة في بلدة لاتينا الساحلية القريبة من روما والتي يمثلها في مجلس النواب، اسم أرنالدو موسوليني، أحد إخوة بينيتو موسوليني.

وأثارت قضية تغيير اسم الحديقة التي خصصت لتكريم القاضيين باولو بورسيلينو وجوفاني فالكوني اللذين اغتالتهما المافيا، لتسميته أرنالدو موسوليني (1885-1931) جدلا في اليمين واليسار وحتى في صفوف حزب الرابطة العضو في التحالف الحكومي.

ورأى الجناح المعتدل في «الرابطة» أن الاقتراح ينم عن نزعة فاشية ويلحق ضررا بجهود تحسين صورة الحزب.

علامة «فندي» تتخذ من مبنى أنشأه موسوليني مقراًمن جهته، أشاد سالفيني مساء الخميس بدوريغون الذي «يغادر منصبه حبا بإيطاليا والرابطة».

ودوريجون البالغ من العمر 49 عاما، مولود في لاتينا في منطقة مستنقعات تبعد حوالي ستين كيلومترا إلى الجنوب من روما، تم تحسينها إلى حد كبير في عهد الفاشية. وكان أجداده من العمال الزراعيين الكثر الذين يعيشون في فقر في فينيتو (شمال شرق) ونقلوا إلى المنطقة للمشاركة في تحسينها ثم استغلال أراضيها.

ويمجد التيار الفاشي ملحمة استصلاح منطقة المستنقعات هذه، وما زال عدد من سكان المنطقة ينظرون إليه بشكل إيجابي.



وانتخب دوريجون نائبا في عام 2018 وتم تعيينه سكرتير دولة للشؤون الاجتماعية في حكومة جوزيبي كونتي الذي قاد تحالفا بين حزب حركة خمس نجوم وحزب الرابطة.