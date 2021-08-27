ضمك يدعم صفوفه بالسهلي لمدة عامين قادمًا من الرائد

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أعلن نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب محمد السهلي لمدة عامين، قادمًا من الرائد، لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2021/ 2022م.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أرفقها بصورة تحتوي على معلومات عن اللاعب قال فيها: "محمد السهلي ضمكاوي".

وخاض السهلي مع الرائد بالدوري السعودي للمحترفين بنسخته الماضية، 23 مباراة وسجل 3 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة، وفي الموسم قبل الماضي شارك معه في 14 مباراة وسجل هدفين فقط.

وبدأ السهلي صاحب الـ29 عامًا، الذي يلعب في الوسط مع نادي القيصومة، وانتقل منه إلى صفوف الرائد في عام 2019، الذي تألق وبرز معه بالموسمين الماضيين.

من جانبها أعلنت إدارة نادي الرائد موافقتها على انتقال اللاعب محمد السهلي لنادي ضمك، وقدمت شكرها للكابتن محمد على ما قدمه للنادي الفترة الماضية، متمنين له التوفيق مع ناديه الجديد.