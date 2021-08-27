هنا "الداخلية في أسبوع".. السماح بعودة المقيمين المُعلقين وضبط آلاف المخالفين

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الوزير يستقبل سفير باكستان ومحافظ "عقارات الدولة" وإنجازات أمنية تتواصل

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 13 وحتى 19 محرم 1443هـ، الموافق 21 وحتى 27 أغسطس 2021م؛ حيث أشارت إلى استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود لسفير جمهورية باكستان لدى المملكة بلال أكبر؛ حيث جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمن مقطع الفيديو استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود لمحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة وعددًا من مسؤولي الهيئة، واستمع الأمير خلال الاستقبال إلى شرح من محافظ الهيئة حول الأهداف الاستراتيجية للهيئة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها؛ حيث نوه الأمير إلى الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في تنظيم استخدام عقارات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، وحمايتها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.

وأشار مقطع الفيديو إلى تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود مقرّ المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقارّ الأمنية؛ حيث اطّلع على نماذج من المباني ومرافقها والتجهيزات الأمنية والنظم التقنية المتطورة، وقام كذلك بزيارة معهد الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات؛ حيث قام بتدشين برامجه الجديدة وتحويله إلى أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات.

ولفت الفيديو أنه إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج بتدشين مقر سرايا مهام الأفواج الأمنية الميدانية بمحافظة ثار بمنطقة نجران، لتصل بذلك مقارّ انطلاق مقار دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة نجران إلى "5".

وتضمن المقطع قرار السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المُعلق القدوم منها، الذين استكملوا تلقّي جرعتَيْ لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

وتضمّن الفيديو أن وزارة الداخلية تتصدّر ضمن ستة أجهزة حكومية تقرير النصف الأول لعام 2021م الخاص بتفاعل الأجهزة الحكومية مع البرنامج الإعلامي الموحد "GRID" وبنسبة تفاعل 100%.

وأشار إلى أن وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي"، وذلك عبر بوابة أبشر توظيف خلال الفترة من 20 وحتى 25/ 1/ 1443هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/ .

وكشف الفيديو أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، ضبطت "15.900" مخالف، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 10/ 1/ 1443هـ.

وكشف المقطع قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط "113" مخالفًا لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة، من بينهم "7" أشخاص قاموا بالصيد دون تصريح من محميتي الملك عبدالعزيز، والإمام سعود بن عبدالعزيز الملكيتين.

وتضمن الفيديو رصد "22,345" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 7 وحتى 13/ 1/ 1443هــ.

وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية "306.668" مكالمة خلال الأسبوع الماضي عبر رقم الطوارئ "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، بمعدل "43.809" اتصالات لكل يوم.