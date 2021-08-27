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بعد شهور قليلة من انتشار قصة أشهر قائمة منقولات في مصر «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، أقامت أسرة العروس فرح لمدة أسبوع بقريتها «شركة بسنديلة»، التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية احتفالا بالزفاف وتأسيس عش الزوجية الجديد.

وشهدت القرية انتشار الأنوار من أول القرية وحتى منزل العروسة، وذلك ضمن احتفالات أسرتها بالفرح الذي انتظره الآلاف من المتابعين بعدما أصر والد العروس على عدم كتابة قايمة منقولات وكتاب مكانها عبارة: «من يؤمن على العرض لا يُسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا»، وبعد استعداد العروسين أعلن والد العروسة عن إقامة الفرح لمدة أسبوع بالقرية وختامها في إحدى الفنادق بمدينة المنصورة ، مؤكدا أنه فعل ذلك تنفيذا لوعده للعروسة منذ الصغر أن فرحها سيكون لمدة أسبوع خاصة وأنها أول فرحته على حد تعبيره .

وعلق على عدم كتابة قائمة منقولات الزوجية قائلا إن سعادة ابنته أكبر من قيمة أي «شوية عفش» لو حدث خلاف – لا قدر الله – «هيترموا في أي جراج» .

وبدأ الفرح بليلة حنة العروسة ثم ليلة حنة العريس وعزومة أهالى القرية على الغذاء في احتفال عائلى، وبعدها ستقام الليلة الكبيرة للفرح غدا السبت بإحدى قاعات الافراح بأحد فنادق المنصورة.

وفى ليلة حنة العروسة مساء الخميس، حضر المئات من أهالي القرية الفرح في خيمة كبيرة أعدتها أسرة العروسة، وسط حالة من السعادة بين الجميع وإصرار والد العروسة على عدم كتابة قائمة بمنقولات الزوجية .

وعبرت العروسة المهندسة مريم ناصر المخلوف، عن فرحتها بإتمام فرحة قائلة «ده أسعد أيام حياتي لأن والدى أوفى بعده لى من الصغر بأن فرحى يكون أسبوع كامل وده اللي بيحصل فعلا»

وأضافت «إن ما فعله أبي مع القائمة لم يكن أبدا مجرد شو وانما بجد ومازلنا نحتفظ بالقائمة إلى الآن، وكل أهالي القرية جاءوا للتهنئة، وكان فيه بعض الاعتراضات ولكن أنا تجاهلت أي اعتراض»

وتابعت: «أنا في الأول اعترضت على عدم كتابة قائمة لكن بعدما رأيتها فرحت جدا وحسيت بأن قيمتى اكبر ولا توجد حياة زوجية بدون مشاكل لكن بالتفاهم نستطيع أن نتخطى أي مشاكل يمكن أن تقابلنا ولا أخاف أبدا طالما كانت نيتنا خيرا» .

ونفى العريس المهندس محمد على على ما تردد انه وقع ايصالات أمانة لوالد عروسته وقال: «لم يوقع على أي أوراق أخرى غير القائمة التي كتب فيها والد العروس:»من يؤمن على العر لا يسأل عن المال، اتق الله في كريمتنا«ولا توجد بيننا أي إيصالات أمانة أو غيره واحنا الحمد لله متفاهمين وسعداء والناس كلها فرحانة وان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير لأن نيتنا حلوة ووالد العروسة طوقنى بأمانة ان شاء الله هأحافظ عليها بعمرى»

وأضاف «احنا جهزنا شقتنا بأفضل الأشياء وأنا جبت الخشب وزوجتى جهزت الباقى وده عادتنا في القرية ولم نختلف في أي شيء عن عادتنا سوى القائمة لأنها في القرية تبدأ من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه»

ومن جانبه أكد المهندس ناصر مخلوف، والد العروسة، «احنا خلاص نسينا موضوع القائمة وجهزنا أفضل عفش وسعادة بنتى أهم من أي شيء وموقفنا واحد ولم يتغير، واتمنى أن الناس تتقي الله في الشباب ونيسر أمور الزواج لهم وعندي بنت أخرى ان شاء الله لن أكتب لها قائمة أيضا لأن ده مبدأ عندي ومش هأغيره»

وخلال الاحتفال أشاد عدد كبير من أهالى القرية بمبادرة والد العروس وأكد معظمهم على أنهم لن يكتبوا قائمة منقولات لبناتهم أو على الأقل ستون قائمة رمزية بدون مغالاة كما كان يحدث من قبل، مؤكدين أن التيسر على الشباب في الزواج من سنة النبى .

قائمة منقولات " من يؤتمن على العرض"

اسبوع فرح للعروسة صاحبة قائمة "من يؤتمن على العرض"

اسبوع فرح للعروسة صاحبة قائمة "من يؤتمن على العرض"

اسبوع فرح للعروسة صاحبة قائمة "من يؤتمن على العرض"