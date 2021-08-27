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رئيس جامعة طنطا يهنئ وفد الجامعة بعد فوزهم بالمراكز الأولي ضمن برنامج إعداد القادة بحلوان

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رئيس جامعة طنطا يهنئ وفد الجامعة بعد فوزهم بالمراكز الأولي ضمن برنامج إعداد القادة بحلوان رئيس جامعة طنطا يهنئ وفد الجامعة بعد فوزهم بالمراكز الأولي ضمن برنامج إعداد القادة بحلوان

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هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وفد الجامعة من معاوني أعضاء هيئة التدريس بعد فوزهم بعدد من المراكز الأولي ضمن فعاليات برنامج إعداد القادة بحلوان، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

حصد الوفد المشارك المركز الأول في المسابقة الثقافية، كما فازت آلاء محمد عبده على نافع المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول في سباق وثب ثبات، والمركز الأول في سباق العدو 50 مترا، والمركز الثاني في دوري تنس الطاولة، بينما فاز أحمد فيصل خليل المعيد بكلية الصيدلة بالمركز الأول في دوري الشطرنج.

وأشاد رئيس الجامعة بأهمية البرنامج في إعداد قادة المستقبل، في ظل اهتمام الدولة بالشباب والعمل على تعزيز روح الولاء والإنتماء للوطن، ‏مؤكدًا على دعمه الجامعة المطلق للشباب وإطلاق مبادرة للكشف عن المبتكرين والمبدعين ودعمهم في كل المجالات العلمية والرياضية والفنية والأدبية.

ضم وفد جامعة طنطا آلاء محمد عبده على نافع «مدرس مساعد» بكلية التربية الرياضية، وأحمد فيصل خليل «معيد» بكلية الصيدلة، وشهاب حسني عطية «معيد» بكلية التربية، وكمال عبدالعليم عماره «معيد» بكلية الزراعة.

المصرى اليوم

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