«الأوقاف»: «السلام مع النفس والكون» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 26 محرم 1443 هـ الموافق 3 سبتمبر ٢٠٢١م تحت عنوان: «السلام مع النفس والكون».

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد د. محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، أن ديننا دين السلام، ونبينا (صلى الله عليه وسلم) نبي السلام، وتحيتنا في الدنيا سلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، كما أكد أن السلام والإسلام يرجعان إلى أصل لغوي واحد «سلم»، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «المسلمُ من سلم الناسُ من لسانه ويدهِ» .

وقال: «فما أجمل أن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه، وسلام مع أسرته، وسلام مع عائلته، وسلام مع جيرانه، وسلام مع زملائه، وسلام مع أصدقائه، وسلام مع المجتمع، وسلام مع الناس أجمعين».

وأكد الوزير أن ذلك لا يتأتى إلا لأصحاب النفوس الزكيّة الصافية، التي لا تعرف سوى طريق الخير، وأصحاب العقول الواعية التي تفهم سنن الله (عز وجل) في كونه، فتؤمن بحق التنوع والاختلاف، واحترام آدمية الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو أو عرقه أو جنسه أو لغته أو لونه .