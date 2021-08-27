سموحة يعسكر استعداداً لمواجهة المقاصة في ختام الدوري

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يختتم فريق الكرة بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعداداته لمباراة مصر المقاصة المقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز، ويتدرب الفريق مساء اليوم بسموحة ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المقاصة التي يدخلها الموج الأرزق من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث لضمان حصد المركز الثالث الذي يتربع عليه حالياً برصيد 54 نقطة.

ويأمل سموحة في مواصلة سلسلة الانتصارات والعروض القوية في الجولة الأخيرة من بطولة الدورى العام، خاصة أن الفريق يقدم كرة أوروبية خلال الفترة الماضية بعد استيعاب اللاعبين لأسلوب وفكر أحمد سامى المدير الفنى الذي بات من أهم مدربى الدورى حالياً.

وحرص المدير الفني لسموحة على تحفيز لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل مواجهة المقاصة غدا السبت على استاد الإسكندرية من أجل الشد من أزرهم لتحقيق الفوز في مواجهة المنافس وحصد الثلاث نقاط. ووجه أحمد سامى عدة نصائح إلى لاعبيه خلال التدريبات الماضية قبل مواجهة المقاصة، وطالبهم بالحذر من انتفاضة المنافس، خصوصا في ظل النتائج الأخيرة التي حققها الفريق الفيومى وتعرضه لعدة هزائم متتالية، ورغبة المقاصة في ختام الدورى بشكل جيد.

ويحتل «الموج الأزرق» المركز الثالث برصيد 53 نقطة حصدها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 17 وخسارة 4 لقاءات فقط وأحرز لاعبوه 54 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدفا فقط، ويأتى في المرتبة الثالثة من حيث قوة الدفاع والهجوم خلف الأهلى والزمالك.