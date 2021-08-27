إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 700 مم بمنطقة الشيخ فضيل بمدينة إسنا

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الأقصر، انه الإبلاغ بوجود كسر بخط طرد صرف صحى بمنطقة نجع الشيخ فضيل وعزبة مروان حيث توجه المهندس ياسر العشاوى مدير إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا والمهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحي بالاقصر وأطقم الصيانة والإصلاح إلى الموقع .

وتبين أنه أثناء الأعمال الجارية بخطوط إنحدار الصرف الصحي تسبب مقاول تابع لشركة المقاولون العرب القائمة بتنفيذ شبكات انحدار صرف تحت إشراف الهئية القومية في كسر خط طرد رئيسى صرف صحي (700 mm) GRB لمحطة رفع رئيسية رقم 3 بمدينة إسنا و جاري الإصلاح،

وأدى ذلك لإنقطاع المياه بعدد من الشوارع بمنطقة نجع الشيخ فضيل وعزبة مروان، كما وتم الدفع بالمعدات وعدد من فرق الصيانة وجارى أعمال الإصلاح والمنتظر الإنتهاء منها خلال 10 ساعات.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالساده المواطنين سرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 حال طلب المساعدة أو توفير سيارات مياه الشرب ، غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام

125 من تليفون أرضى، 0952282406، 0952284116 ، 01147999752 فى حالة الطوارى .