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قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الطماطم قفزت خلال الأيام الأخيرة ليتراوح سعرها ما بين 10 و15 جنيه للكيلو الواحد حسب جودته، لافتا إلى أنه يتوقع زياده مستمره في أسعار الطماطم طوال الايام المقبلة .

وأضاف «عبدالرحمن»، أنه توقع مسبقا ارتفاع أسعار الطماطم على الرغم من صعوبة توقع اسعارها حيث توصف بالمجنونه لسرعة تقلب اسعارها ويصفها التجار بأن أسعارها فوق التوقعات.

ولفت إلى أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم قلة المساحات المنزرعه حاليا للجوء بعض مزارعيها لتقليل المساحات المنزرعه منها خوفا من تدني الأسعار ورغبة في تقليل التكاليف بعد الزياده العاليه في اسعار المستلزمات الزراعيه من اسمده ومبيدات، وعزوف بعض المزارعين عن زراعتها بعد خسائرهم الكبيره جراء تدني اسعارها في العروات السابقة .

وأشار نقيب الفلاحين أن السبب الثاني في ارتفاع أسعار الطماطم هو قلة المعروض من الطماطم مع إرتفاع الطلب عليها بسبب التغيرات المناخيه .

واكد «أبوصدام»، أن السيطره على أسعار الطماطم ليس بالأمر المستحيل ويأتي بتطبيق قانون الزراعات التعاقديه عليها لطمانة الفلاحين على زراعتها بالمساحات المطلوبه.

وشدد على أن جنون الطماطم سوف يستمر في ظل استمرار سياسة العشوائيه للزراعه المصريه بالإضافه إلى الزياده الكبيرة في أسعار تقاوي الطماطم والاسمده والمبيدات وغياب الالات الزراعيه المتطوره عن زراعتها وضعف مجالات تصنيعه .