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ضبط مواطن بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي بقنا

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ضبط مواطن بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي بقنا ضبط مواطن بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي بقنا

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار غير الشرعي بالنقد الأجنبي بالإشتراك مع شقيقه مقيم بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين أحدهما يعمل بالخارج مقيمان بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني المتواجد بالخارج، وإرسالها للأول بحوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثانى المتواجد بالخارج.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 2،000,000 إثنان مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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