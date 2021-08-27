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: سلالة «دلتا» لفيروس كورونا تعيش في لمدة 72 ساعة

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روسيا: سلالة «دلتا» لفيروس كورونا تعيش في الماء لمدة 72 ساعة : سلالة «دلتا» لفيروس كورونا تعيش في لمدة 72 ساعة

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أعلن الخبراء في مركز «فيكتور» الروسي للبيولوجيا المجهرية أن سلالة «دلتا» لفيروس كورونا تعيش في لمدة 72 ساعة، شأنها شأن سلالات أخرى للفيروس.

وقال المتحدث باسم المركز إن طرق البحث لدى أخصائيي المركز لم تختلف عن طرق استخدموها عند إجراء البحوث على سلالات أخرى للفيروس حين درسوا منذ عام واحد قابليتها للبقاء على قيد الحياة في عينات من الماء الخالي عن الكلور القابل للشرب والماء البحري في درجة الحرارة 4 درجات مئوية وذلك خلال ساعة واحدة و3 ساعات و24 ساعة و48 ساعة و72 ساعة.

كانت وزارة الصحة الروسية سجلت مؤخرا لقاحا ضد «كوفيد – 19» وهو «أبي فاك كورونا – أن» قام بإعداده مركز «فيكتور» الروسي للبيولوجيا المجهرية. وتسمح نسخة جديدة من لقاح «ابي فاك كورونا» بإسراع وتسهيل عملية إنتاج اللقاح.

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و600 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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