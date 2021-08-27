الرئاسة اللبنانية: من المؤسف اتهام رئيس الجمهورية في تفجير مرفأ بيروت

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قال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، إنه من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع تفجير مرفأ بيروت، في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته، جاء ذلك ردا على بيان رؤساء الحكومة السابقين.

وأضاف أنّ الامتياز الذي تمنحه المادة 60 من الدستور لا يعني عدم إمكانيّة ملاحقة الرئيس ومساءلته في حال ثبوت مسؤوليته بمعرض أيّ جرم عادي، ذلك أنّ هذا الامتياز الوجوبي، على ما هو النصّ الدستوري، ليس تحصيناً تتوقّف عند عتبته العدالة، وتابع: إنّ هذا الامتياز مردّه إلى أنّ السيّد الرئيس هو، طيلة ولايته، رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وقاسم اليمين الدستوريّة بالإخلاص للدستور وقوانين الأمّة اللبنانيّة من دون سواه من رؤساء السلطات الدستوريّة أو الوزراء أو النواب.

وأشار المكتب إلى أنّ العدالة لا تنال من أيّ موقع دستوري بمجرّد أنّها تمارس من المرجع المختصّ وقد عانى لبنان ولا يزال يعاني من الخطوط الحمر الطائفيّة والمذهبيّة لدى كلّ مساءلة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة أخيراً، كما جرى مثلاً مع رؤساء الحكومة في تضامنهم المطلق مع بعضهم البعض بحجّة استهداف الموقع الدستوري الثالث في الدولة واستضعافه، في حين أنّ رئيس الجمهوريّة لم يبادر يوماً إلى استنهاض المشاعر المذهبيّة والطائفيّة بمعرض الملاحقات القضائيّة.

وتابع: «تربأ رئاسة الجمهوريّة وتترفّع عن الردّ على الكلام الخطير الذي ورد في البيان المذكور بشأن العدالة المقنّعة والانتقائيّة والقضاء المسيّس وأروقة قصر بعبدا حيث يُدار ملف التحقيق العدلي».

وذكرت أنّ التوقيت مريب، ورئيس الجمهوريّة يبذل جهوداً مضنية لتأليف حكومة لبنان المنتظرة للتصدّي للمعاناة القاسية التي ينوء تحت أثقالها شعب لبنان وسائر المقيمين على أرضه، بعد أن أصاب الوهن الخطير جسد لبنان النحيل وزالت أو تكاد قدرة الاحتمال لديه.

واختتم البيان: من المؤسف فعلا ان تتحصّن دولة بدين وطائفة ومذهب لتحرم المتظلّمين نعمة العدالة.

وأدى انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس عام 2020 إلى سقوط ما يقرب من 200 شخص وآلاف الإصابات.