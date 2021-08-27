أخبار عاجلة

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
«زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007 -
أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة -
«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري -
عماد متعب: «آخر كورة حلوة شوفتها للمنتخب في 2010» -
إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الرئاسة اللبنانية: من المؤسف اتهام رئيس الجمهورية في تفجير مرفأ بيروت

Print
الرئاسة اللبنانية: من المؤسف اتهام رئيس الجمهورية في تفجير مرفأ بيروت الرئاسة اللبنانية: من المؤسف اتهام رئيس الجمهورية في تفجير مرفأ بيروت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، إنه من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع تفجير مرفأ بيروت، في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته، جاء ذلك ردا على بيان رؤساء السابقين.

وأضاف أنّ الامتياز الذي تمنحه المادة 60 من الدستور لا يعني عدم إمكانيّة ملاحقة الرئيس ومساءلته في حال ثبوت مسؤوليته بمعرض أيّ جرم عادي، ذلك أنّ هذا الامتياز الوجوبي، على ما هو النصّ الدستوري، ليس تحصيناً تتوقّف عند عتبته العدالة، وتابع: إنّ هذا الامتياز مردّه إلى أنّ السيّد الرئيس هو، طيلة ولايته، رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وقاسم اليمين الدستوريّة بالإخلاص للدستور وقوانين الأمّة اللبنانيّة من دون سواه من رؤساء السلطات الدستوريّة أو الوزراء أو النواب.

وأشار المكتب إلى أنّ العدالة لا تنال من أيّ موقع دستوري بمجرّد أنّها تمارس من المرجع المختصّ وقد عانى لبنان ولا يزال يعاني من الخطوط الحمر الطائفيّة والمذهبيّة لدى كلّ مساءلة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة أخيراً، كما جرى مثلاً مع رؤساء الحكومة في تضامنهم المطلق مع بعضهم البعض بحجّة استهداف الموقع الدستوري الثالث في الدولة واستضعافه، في حين أنّ رئيس الجمهوريّة لم يبادر يوماً إلى استنهاض المشاعر المذهبيّة والطائفيّة بمعرض الملاحقات القضائيّة.

وتابع: «تربأ رئاسة الجمهوريّة وتترفّع عن الردّ على الكلام الخطير الذي ورد في البيان المذكور بشأن العدالة المقنّعة والانتقائيّة والقضاء المسيّس وأروقة قصر بعبدا حيث يُدار ملف التحقيق العدلي».

وذكرت أنّ التوقيت مريب، ورئيس الجمهوريّة يبذل جهوداً مضنية لتأليف حكومة لبنان المنتظرة للتصدّي للمعاناة القاسية التي ينوء تحت أثقالها شعب لبنان وسائر المقيمين على أرضه، بعد أن أصاب الوهن الخطير جسد لبنان النحيل وزالت أو تكاد قدرة الاحتمال لديه.

واختتم البيان: من المؤسف فعلا ان تتحصّن دولة بدين وطائفة ومذهب لتحرم المتظلّمين نعمة العدالة.

وأدى انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس عام 2020 إلى سقوط ما يقرب من 200 شخص وآلاف الإصابات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات الحكومة قللت الخسائر 50%

وزيرة الصحة تكشف موعد بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا»: مبادرات الحكومة قللت الخسائر 50%

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

الحكومة اليمنية: استهداف الحوثي المدنيين في السعودية يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا

انقلاب عسكري في غينيا وأنباء عن اعتقال الرئيس وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور

انقلاب عسكري في غينيا وأنباء عن اعتقال الرئيس وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور