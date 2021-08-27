أخبار عاجلة

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
«زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007 -
أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة -
«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري -
عماد متعب: «آخر كورة حلوة شوفتها للمنتخب في 2010» -
إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رحيل رونالدو عن إيطاليا بالتزامن مع أنباء مغادرته نادي «يوفنتوس» ( )

Print
رحيل رونالدو عن إيطاليا بالتزامن مع أنباء مغادرته نادي «يوفنتوس» (فيديو ) رحيل رونالدو عن إيطاليا بالتزامن مع أنباء مغادرته نادي «يوفنتوس» ( )

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نشرت وسائل إعلام إيطالية، يوثق لحظة مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمطارة تورينو، بالتزامن مع تواتر الأنباء بشأن رحيله عن نادي يوفنتوس

وكتب الصحفي الإيطالي في «سكاي سبورتس»، لوكا دي مارزيو، عبر حسابه في موقع «تويتر»: «رونالدو يغادر تورينو في هذه اللحظات»


وأضاف: «لآن انتهى الأمر حقا: كريستيانو رونالدو سيغادر يوفنتوس».

وأكمل: «رونالدو أبلغ يوفنتوس برغبته في الرحيل.. في الساعات القليلة المقبلة من المتوقع حدوث تطورات في المفاوضات التي من شأنها أن تقود النجم البرتغالي إلى مانشستر سيتي».


ومن جهته، نشر الصحفي روميو أغريتسي، فيديو من مطار تورينو وكتب: «رونالدو يغادر تورينو الآن».

وكان مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أكد بشكل صريح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن رونالدو لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إوأضاف «بالأمس أبلغني كريستيانو أنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس.. ولهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق غدا. فهو لم يتدرب أمس والآن يمكننا الحديث عن مباراة إمبولي»، ويوفنتوس لحساب الجولة الثانية من الدوري الإيطالي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو)

سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو)

بعد قرار إيقافه.. رضا البحراوي: «ملهمش عازة وعملوا معلمين.. أنتو مين» (فيديو)

بعد قرار إيقافه.. رضا البحراوي: «ملهمش عازة وعملوا معلمين.. أنتو مين» (فيديو)

«بصق وشتيمة».. ملخص هجوم مصطفى محمد ضد حسام البدري خلال مباراة الجابون (فيديو)

«بصق وشتيمة».. ملخص هجوم مصطفى محمد ضد حسام البدري خلال مباراة الجابون (فيديو)

حاصروا قصر الرئاسة واعتقلوا الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن انقلاب غينيا «فيديو»

حاصروا قصر الرئاسة واعتقلوا الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن انقلاب غينيا «فيديو»