أجايي يحصل على 600 ألف دولار بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

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فسخ النادى الأهلى عقد النيجيرى جونيور أجايى رسميًا ليصبح خارج قائمة الأهلى في الموسم الجديد، وحصل اللاعب على 600 ألف دولار باقى مستحقاته المالية لدى النادى، فضلًا عن مكافآت المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وابتعد أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة مما جعله خارج حسابات بيتسو موسيمانى خلال مباريات الفريق الأخيرة، مفضلًا الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيرى، فيما خرج والتر بواليا، مهاجم الفريق، من حسابات الجهاز الفنى، وبات قريبًا من الرحيل خاصة بعد تلقية عرضًا من أحد الفرق التركية، وينتظر حسم مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل قيد الثنائى الجديد بيرسى تاو القادم من برايتون الإنجليزى، ولويس ميكيسونى القادم من سيمبا التنزانى، واللذين نجحت إدارة الأهلى في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، آخر مباراة في بطولة الدوري الممتاز حينما يستضيف فريق أسوان على ملعب الأهلي والسلام.

وخاض الأهلي 33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة أسوان الليلة، وتضم القائمة كلاً من:

محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.