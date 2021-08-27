نجم الاتحاد السكندري يعلن رحيله عن الفريق

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أعلن الدولي السوري عمرو الميداني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رحيله عن زعيم الثغر بنهاية الموسم الجاري.

وكتب عمرو الميداني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، بعد موسم ونصف قضيتها مع الاتحاد السكندري، انتهى عقدي مع النادي".

وأضاف: "أتقدم بالشكر لجميع القائمين على هذا النادي، وأخص بالذكر محمد مصيلحي وإخواني اللاعبين، وأسأل الله التوفيق لي ولهم".

يذكر أن عمرو الميداني، لم يشارك بشكل أساسي مع الاتحاد السكندري هذا الموسم، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لعدم قناعته بمستواه الفني.