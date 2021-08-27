شقيق الرئيس التونسي: لا أقبل أن أكون «قنطرة عبور» لأي جهة لتصفية حساباتها السياسية

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قال نوفل سعيّد، شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، إن آراءه الشخصية لا تلزم أيّة جهة كانت سواء رسمية أو غير رسمية، مضيفا: «أنا أتحمل مسؤولية أفكاري التي أعبّر عنها ولا أتحمل مسؤولية الأفكار والمواقف التي يكونها الآخرون عنّي وحول أفكاري ومواقفي».

وأشار، في بيان، إلى أنه لا يقبل أن يكون قنطرة عبور لأي جهة كانت لتصفية حساباتها السياسية، مضيفا: «لا تأثير لقرابتي برئيس الجمهورية على طبيعة الأفكار التي أعبر عنها، فقط أنا مقتنع بعمق وبوجاهة الأفكار التي يدافع عليها رئيس الجمهورية وبأهمية الخطوات الوطنية التي قطعها من أجل انقاذ البلاد من الأوضاع التي آلت اليها مثلي في ذلك مثل ملايين التونسيين».

وأضاف: «أقدّر أنّه من حقي أن تُحترم مواقفي وأفكاري بصفتها تلك مثلما أنّي أفرض على نفسي احترام المواقف والأفكار التي تخالفني طالما يتم التعبير عنها في إطار احترام الأخلاق وأدبيات الحوار الهادئ والعقلاني والرصين».

ورفض شقيق الرئيس كلّ أشكال التنمر في حقه وفي حقّ كلّ من يخالفه الرأي، مؤكدا أنه لم ينضم في حياته في تونس أو خارج تونس في أحزاب أو في تنظيمات سياسية أو عقائدية مهما كانت وأنه لا يدين بالولاء الاّ للوطن، وفق قوله.