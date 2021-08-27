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رغم تلقي اللقاح.. وفاة 24 شخصا في ليتوانيا بفيروس كورونا

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رغم تلقي اللقاح.. وفاة 24 شخصا في ليتوانيا بفيروس كورونا رغم تلقي اللقاح.. وفاة 24 شخصا في ليتوانيا بفيروس كورونا

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قالت هيئة الإحصاء في ليتوانيا، تم نشرها اليوم، إن 24 شخصا توفوا بسبب إصابتهم بكوفيد-19، رغم تطعيمهم بالكامل ضد المستجد.

وأضافت الهيئة: «من بين هؤلاء الـ 24 الذين ماتوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، هناك شخص واحد فقط، لم يتم لديه تحديد مؤشرات طبية واضحة من شأنها أن تمنع تكوين مناعة مستقرة. أما الباقون، فقد كانوا يعانون من مضاعفات لأمراض أخرى، وهو ما يعتبر عامل خطر كبير»، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية.

وبشكل إجمالي تم في ليتوانيا منذ بداية الوباء (فبراير 2020)، تسجيل الإصابة بفيروس كورونا لدى 296.7 ألف شخص، أو لدى عشر سكان في البلاد.

وتوفي 4520 شخصا من العدوى. وبدأت عمليات التطعيم ضد الفيروس في هده الجمهورية، في يوم 31 مايو.

ووفقا لوزارة الصحة بالبلاد في الأشهر الثمانية التي يتم خلالها التطعيم تلقى 1.64 مليون شخص، جرعة أو جرعتين من اللقاح، أي تم تطعيم 58.6٪ من السكان.

ويتم استخدام اللقاحات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي: من إنتاج شركة Pfizer وBioNTech وأسترازينيكا ولقاح Moderna.

المصرى اليوم

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