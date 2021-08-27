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ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع مستحضرات التجميل بالقاهرة

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ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع مستحضرات التجميل بالقاهرة ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع مستحضرات التجميل بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع مستحضرات التجميل بإستخدام خامات مجهولة المصدر بمشأة ناصر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، بإستغلال شقة كائنة بالعقار سكنه لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمصنع، وعُثر بحوزته على 5 أكياس بداخلهم مسحوق أبيض يستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل وزنت 50 كيلو جرام و28000 عبوة وزجاجات وعلامات تجارية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وأدوت تصنيع «جهاز تغليف ماكينة تسخين.

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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