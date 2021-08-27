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تصريحات رئيس "النصر" تكشف عن نواياهم تجاه "مينزيس"!

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تصريحات رئيس "النصر" تكشف عن نواياهم تجاه "مينزيس"! تصريحات رئيس "النصر" تكشف عن نواياهم تجاه "مينزيس"!

تصريحات رئيس

حملت تصريحات لرئيس النصر مسلي آل معمر، أدلى بها عقب مباراة فريقه أمس مزيداً من الغموض تجاه مستقبل المدرب "مينزيس" مع الفريق.

وقال "آل معمر" رداً على احتمالية إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس: "المدرب حتى هذه اللحظة لا يزال مدرباً للفريق".

ومن يقرأ تصريحات "آل معمر" يكتشف أن هناك نوايا بالفعل لإقالة المدرب، كما أعلنت "سبق" أمس.

وبحسب مصادر خاصة، فإن هناك نوايا لإقالة "مينزيس" والتعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

وحقق "النصر" الفوز في مباراتين وانهزم في مباراة، وهو ما أزعج مسؤولي العالمي الذين يريدون علاج الأمر قبل أن يفقد الفريق مزيداً من النقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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