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وزير الداخلية ينقل تحيات ولي العهد لمنسوبي نادي الصقور السعودي

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وزير الداخلية ينقل تحيات ولي العهد لمنسوبي نادي الصقور السعودي وزير الداخلية ينقل تحيات ولي العهد لمنسوبي نادي الصقور السعودي
قام بزيارة لمقر النادي.. والتقى عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين

وزير الداخلية ينقل تحيات ولي العهد لمنسوبي نادي الصقور السعودي

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور، لمنسوبي نادي الصقور السعودي، وذلك خلال زيارته للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

واطلع خلال الزيارة على أقسام المزاد التي تضم قاعة مخصصة للمزادات، ومعارض لكبرى مزارع إنتاج الصقور في العالم، بالإضافة لأقسام مستلزمات الصقور الطبية والتدريبية.

والتقى الأمير عبدالعزيز بن سعود، عدداً من منتجي الصقور المحليين والدوليين الذين عبروا عن امتنانهم للمملكة على احتضانها لهذا الحدث الدولي المتخصص بصقور الإنتاج، وحرصها الدائم على استدامة موروث الصيد بالصقور.

وتجول في عدد من مرافق النادي التي تم إنشاؤها لتحقيق تطلعات القيادة في توفير كل من شأنه الحفاظ على موروث وثقافة الصيد بالصقور في المملكة، وخدمة الصقارين، ومن بين تلك المرافق مبنى المعارض الذي ستقام عليه فعاليات النادي، بالإضافة لمبنى مستشفى الصقور الذي يتم تشغيله من قبل إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الرعاية الطبية بالصقور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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