تشكيل الأهلى المتوقع أمام أسوان فى ختام مشواره بالدورى

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يختتم النادى الأهلى، مبارياتة فى الدورى الممتاز بمواجهة نظيره أسوان فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد السلام فى الجولة الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز.

يدخل الأهلى المباراة وسط حالة من الحزن الشديد التي انتابت الجماهير الحمراء بعد فقدان اللقب، الذي حققه الفريق 42 مرة حتى الآن، بعد سلسلة من الإخفاقات فى الجولات الأخيرة والتى كان أخرها التعادل مع الجونة 3-3 ليصل الفريق الى النقطة 73 فى المركز الثانى ويسعى لانهاء مشواره بفوز معنوى لمصالحة جماهيره الحزينة على ضياع الدورى.

إدارة النادى كانت حريصة على دعم اللاعبين معنويا من خلال الجلسة التى عقدها محمود الخطيب رئيس النادي، مع لاعبيه عقب لقاء الجونة الأخير وأكد تقديره لمجهودهم وللجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وطالبهم باسعاد جماهير الأهلى بتحقيق البطولات المقبلة لتعويض ضياع الدورى .

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من مصطفى شوبير، فى حراسة المرمى و محمد هاني وياسر إبراهيم و بدر بانون و محمود وحيد و أليو ديانج و أكرم توفيق و كوكا، طاهر محمد طاهر و صلاح محسن و محمد شريف.