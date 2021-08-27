وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان مركز الأقصر للابتكار ونقل المعرفة

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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وبرافين اجرايوال الممثل المقيم لبرنامج الاغذية العالمى بالقاهرة، مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ومقره بمدينة الأقصر.

وأشاد وزير الزراعة خلال تفقده للمركز بخطة برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر والتي من ضمن اهم أهدافها إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة الذي يسهم في نشر التوعية وتوفير فرص عمل ويعمل على رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وهي الاهداف التي تتوافق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واهتمام القيادة السياسية بتطوير الريف المصرى.

واطلع وزير الزراعة والوفد المرافق على نماذج للدورات التدريبية عن تطبيقات المنصه الزراعية واخرى عن الشمول المالي واهميته بالنسبة للعاملين بقطاع الزراعة واستمع لعدد من طلبات السادة المزارعين واصدر تعليمات لقيادات الوزارة بالوقوف على حل كل المشاكل التي يواجها قطاع الزراعة في محافظة الاقصر ومنطقة الصعيد

وزير الزراعة بمركز الأقصر للابتكارات

واكد القصير على تفعيل اللجنة التنسيقية لمتابعة أنشطة المركز على ان يكون أول اجتماع لها بمحافظة الاقصر

ومن ناحيته أكد محافظ الأقصر على اهمية المركز ودوره في توعية المزارعين من خلال الدورات التدريبية المتعلقة بكافة مجالات الزراعة بما يسهم في بناء قدرات العاملين بهذا القطاع.

وزير الزراعة بمركز الأقصر للابتكارات

ولفت الممثل المقيم لبرنامج الاغذية العالمي بالقاهرة إلى ان زيارة وزير الزراعة تعد بمثابة انطلاقة حقيقية للمركز الذي يعمل على نشر المعرفة ونقل التجارب والخبرات وتحقيق استفادة للمساهمة في التنمية الريفية في محافظات الصعيد .

وزير الزراعة بمركز الأقصر للابتكارات

‏وعلي هامش جولته بالمركز اجري وزير الزراعة حواراً مع عدد من المزارعين ناقش خلاله معهم عدد من المشروعات الحديثة التي تتبناها الوزارة كما حث المزارعين على تبني أنظمة الري الحديث والتقاوي المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتوحيد الحيازات الصغيرة بهدف استغلال وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي .

وزير الزراعة بمركز الأقصر للابتكارات

الجدير بالذكر أن مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ومقره بمدينة الأقصر يعد منصة لتدريب صغار المزارعين بالاقصر ومناطق الصعيد المهمشه كما يعد منطقة مركزية لنقل الخبرات المصرية في الزراعة إلى اشقائنا بدول القارة الافريقية وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالاهتمام وتعزيز أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة.

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رافق وزير الزراعة في جولته هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والدكتور محمد العماري عضو مجلس النواوب وعدد من قيادات وزارة الزراعة في مقدمتهم د.عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات د.سعيد حماد رئيس جهاز تحسين الاراضى د.علاء غزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى د.مصطفى عبدالجواد المحاصيل السكرية د.على حزين المشرف على مشروعات التنمية الشاملة د.سعيد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ووفد برنامج الاغذية العالمي وقيادات الوزارة بالأقصر.