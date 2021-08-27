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الأحد.. «التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

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الأحد.. «التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الثانية الأحد.. «التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتائج المرحلة الأولى الأحد وذلك في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق، على أن تكون النتائج متاحة للطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي.

كما يعلن وزير التعليم العالي الحد الأدنى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية وعدد الطلاب الملتحقين بها في كل شعبة.

وشهدت المرحلة الأولي تنافس 118 الف و280 طالب وطالبة من بينهم 22 الف و954 من الشعبة العلمية علوم بحد أدني 88.41%، و16 الف و293 طالب من الشعبة الهندسية بحد أدني 80%، و79 الف و33 طالب من الشعبة الأدبية، على الالتحاق بكليات القمة.

وشهدت المرحلة الأولي تخلف عدد من الطلاب عن التسجيل ويتراوح من 500 إلى 1000 طالب لم يسجلوا رغباتهم ومن المرجح أنهم من الأوائل التي نجحت الجامعات الخاصة في اجتذابهم للدراسة بمنح دراسة، بالإضافة إلى الراغبين في الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة والجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية.

فيما يبدأ مكتب التنسيق اعتبارا من غدا السبت ،عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات، والتي تستمر حتى 11 سبتمبر المقبل. وأشارت الوزارة إلى أنه على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها التاسعة صباحًا، ومعه صورة من استمارة النجاح، ومستند تحقيق شخصية، و4 صور شخصية.

المصرى اليوم

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