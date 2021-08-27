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بعد مشاهدة أجسام غريبة.. اليابان تُعلق استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح كورونا

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بعد مشاهدة أجسام غريبة.. اليابان تُعلق استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح كورونا بعد مشاهدة أجسام غريبة.. اليابان تُعلق استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح كورونا

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أعلنت اليابان الخميس تعليق استخدام 1،63 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا الأميركية المضاد لوباء «كوفيد-19» بسبب «وجود خلل في ثلاث شحنات وزعت في البلد

وحسبما أفادت به «يورو نيوز»ن أعلنت مجموعة «تاكيدا» اليابانية للأدوية المسؤولة عن استيراد لقاح «موديرنا» الأمريكي وتوزعه في اليابان، في بيان رسمي لها أنها تلقت «معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة آتية من ثلاث شحنات مختلفة».

وتابع البيان أنه «بعد التشاور مع وزارة الصحة، قررنا تعليق استخدام اللقاحات» الآتية من الشحنات الثلاث، أي ما يعادل 1،63 مليون جرعة، اعتبارا من الخميس.

وطلبت تاكيدا من موديرنا إجراء «تحقيق عاجل» حول هذه المسألة.

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