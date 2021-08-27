★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قد يكون الإعلام جهة مسائلة، لا سيما في تلك البلدان التي تحترم حقوق الصحافة؛ وفي أمريكا دخل الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الخميس، في نقاش جدلي مع، بيتر دوسي، مراسل شبكة «فوكس نيوز»، الذي اتخذ موقفا قاسيا ضده خلال الأسابيع الأخيرة بسبب قرار الانسحاب من أفغانستان، محملًا الرئيس الأمريكي نتيجة ما حدث في أفغانستان خلال الأسبوعين الماضين، خصوصًا في أعقاب تفجير داعش لمطار كابول.



وكان بايدن عقد مؤتمر صحفيا في البيت الأبيض على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في مطار كابل، وقتل فيه نحو 100 شخص بينهم 13 جنديا أميركيا، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وبعدما تلا بايدن كلمته في المؤتمر، راح يناقش أسئلة الصحفيين الذين كانوا في المؤتمر، وفي أواخر المؤتمر الصحفي، قال بايدن: «دعوني آخذ سؤالا واحدا من أكثر الأشخاص إثارة من الذين أعرفهم في الصحافة».

وعندما قدم أحد المساعدين في البيت الأبيض الميكروفون إلى، بيتر دوسي، مراسل «فوكس نيوز» الذي راوده الشك أن الدور له، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أماء له براسه مؤكدًا أن الدور له: «نعم أنت».

بلهجة حادة شابهتها نبرة اتهام سأل بيتر دوسي الرئيس الأمريكي حول مسؤوليته عن ما جرى في أفغانستان خلال الأسبوعين الماضيين لا سيما في أعقاب تفجير «داعش» لمطار كابل قائلًا: «إنه لم يقتل أي جندي أميركي في أي معارك منذ فبراير 2020، وأنت (الرئيس بايدن) وضعت مهلة زمنية لسحب القوات من هناك وإعادتها إلى هناك، ثم قٌتل 12 جنديا من المارينز.. هل تتحمل أي مسؤولية عن الطريقة التي سارت بها الأمور في الأسبوعين الماضيين؟».

وأجاب بايدن «إنني أتحمل المسؤولية بشكل أساسي عن كل ما حدث مؤخرًا»، ثم ألقى بالمسؤولية على عاتق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب الذي أبرم صفقة مع حركة طالبان، العام الماضي.

وقال بايدن:«ترامب حصل تعهد من جانب طالبان باستثناء الأميركيين من هجماتهما»، ووجه حديثه للصحفي: «هل تذكر ذلك؟».

وعندما حاول الصحفي الرد، قاطعه بايدن قائلا: «أنا أسألك سؤالا، هل هذا دقيق؟» لكن الصحفي استمر في حديثه مكررًا سؤاله عن مدى مسؤولية بايدن عما جرى في أفغانستان، وهنا خفّض بايدن رأسه صوب دفتر الملاحظات الذي كان بيديه، وتوقف عن الكلام، وكأنما رضخ للقبول بأن أمريكا تتحمل ما يحدث، قبل أن يرفع رأسه ويستعيد حديثه.

وفي الأثناء، سأل الصحفي: «هل تعتقد أن الناس لديهم مشكلة في الطريقة التي حدثت بها الأمور؟».

وكانت إجابة بايدن: «أعتقد أن لديهم مشكلة، وهي أنه من المحتمل أن يصاب البعض. لقد قُتل البعض كما رأينا، وهذا أمر فوضوي.

وأضاف أن السبب في عدم وقوع هجمات على الأميركيين منذ بداية توليه منصبه هو الالتزام الذي حصل عليه ترامب من طالبان.

واعتبرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن بايدن فشل في الإجابة على سؤال الصحفي.

وقالت إن الرئيس الأميركي خرج عن النص عندما لم يتلزم بقائمة المراسلين التي وضعها البيت الأبيض بين يديه، وفتح المجال لصحفي من مؤسسة شديدة النقمة عليه بطرح سؤال محرج.

جدير بالذكر أن شبكة «فوكس نيوز» وجهت العديد من الانتقادات إلى البيت الأبيض بسبب ما يجري في أفغانستان؛ إذ توترا العلاقات بين البيت الأبيض و«فوكس نيوز» خلال الأيام الماضية على خلفية أحداث أفغانستان صوّبت سهامهم على بايدن، وفتحت المجال لخصومه لتوجيه ضربات إعلامية ضده، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووصل الأمر بإحدى مذيعات القناة أن اتهمت جيل بايدن بأنها المسؤولة عن الكارثة في أفغانستان، لسماحها لزوجها بالترشح للانتخابات الرئاسة الأميركية، وهو ما دفع البيت الأبيض إلى مطالبة القناة بالاعتذار عن هذه التصريحات.

ومراسل «فوكس نيوز» في البيت الأبيض لم يشذ على القاعدة، إذ اتسمت علاقته مع المسؤولين هناك بالتوتر الشديد، لدرجة أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي اضطرت لتوبيخه على الملأ بعدما بدا أنه خرج عن مهمته في طرح الأسئلة إلى توجيه الانتقادات، إذ قال إن الولايات المتحدة تركت الأميركيين عالقين في أفغانستان.