سموحة : هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الاهلي

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أعلن نادي سموحة السكندري انتقال حسام حسن مهاجم الفريق وهداف الفريق التاريخي رسمياً للنادي الأهلي .

و حسام حسن لاعب سموحة سيصبح رابع صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية بعد أن تم الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد والمقابل المادي للنادي الإسكندري.

وتواصل إدارة بطل أفريقيا محادثتها مع نادي بيراميدز من أجل عقد صفقة تبادلية تقضي بحصول الأخير على ناصر ماهر مقابل ذهاب الحارس المهدي سليمان إلى الجزيرة.

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وفضل بيتسو موسيماني اختيار سليمان ليكون ضمن صفقات الأهلي نظرًا للخبرات التي يتمتع بها والجودة الفنية، رغم وجود عدد من الأسماء المقترحة يأتي في مقدمتها محمد بسام ومحمود جاد بالإضافة إلى عامر عامر.

واشتعلت صفقات الأهلي 2021 بقوة بعد إعلان المارد الأحمر عن أول صفقتين للموسم الجديد، بضم كريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، لتدعيم خط هجوم الأهلي. واقترب الأهلي بقوة من ضم حسام حسن، مهاجم فريق سموحة المعار لصفوف الأهلي الليبي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

واقترب مروان محسن ووالتر بواليا من الرحيل عن الأهلي خلال موسم 2021، خاصة بعد احتراف الثاني في الدوري التركي، واستغناء بيتسو موسيماني عن الأول، ليأتي حسام حسن في اهتمامات النادي الأهلي في صفقات صيف 2021.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.