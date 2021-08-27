جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لإحدى قرى الحسينية ضمن «حياة كريمة»

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وجهت جامعة الزقازيق قافلة شاملة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وترأس القافلة الدكتورة وفاء فوزي المشرف على قطاع البيئة بالجامعة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تضمنت القافلة عدداً من الأطباء من كلية الطب البشري في ١٠ تخصصات، وهم أطفال ورمد ونساء ومتوطنة وباطنة وجلدية ومسالك وأنف وأذن وعظام وقلب ومخ وأعصاب، وتم الكشف على أكثر من ١٣٥٠ حالة ،كما تم تحويل الحالات التي تستدعي دخول المستشفى إلى مستشفيات جامعة الزقازيق لعمل الإشاعات والتحاليل، وتدخل جراحي دون التقيد بقوائم الانتظار والكشف، وكذلك تركيب سماعات الأذن وعمل الأشعة التليفزيونية على القلب ،كما تم الكشف على الحيوانات والطيور في القرية من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري، وعمل التحصينات اللازمة للحيوانات وإعطاء الإرشادات للأهالي نحو تربية الحيوانات، والمحافظة عليها من الأمراض المختلفة، وتم الكشف على ٢٠٠ حالة من الحيوانات المختلفة مثل الجاموس والأغنام والطيور.

كما قامت وحدة مكافحة التطرف الفكري بعمل ندوة لنبذ التطرف، وزيادة التسامح ونبذ الإرهاب والعيش في سلام، وتقبل الاخر دون التقيد بأي دين أو جنس أو لون .

فيما عقدت كلية التكنولوجيا والتنمية بالجامعة، ندوة عن المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ،وكيفية عمل دراسة الجدوى ببساطه وذلك لحث الشباب على إيجاد فرص عمل للحصول على حياة كريمة، بالإضافة إلى تقديم ندوة عن كيفية العناية بالمزروعات الحقلية وزيادة الانتاجية.

كما قام قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، بتقديم ندوة عن أضرار استخدام قرص الغلة السام القاتل، وكيفية استخدامه للحد من الكوارث المترتبة على سوء الإستخدام والتداول الخاطيء لهذا المنتج في سوق المبيدات، وقدمت القافلة ندوة عن الاسعافات الأولية في حالات التسممات الحادة للأطفال، ومايجب أن تفغله الاسرة في الساعات الأولى قبل الوصول إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومايجب ألا تفعله للمحافظة على حياة المصاب، وسط إنصات كامل من الجميع، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض مع أطباء النساء بكلية الطب البشري ،ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، ومع أطباء الأطفال ندوة أخرى عن تغذية الأطفال وكيفية المحافظة عليهم من أمراض الصيف.

وقدمت كلية التمريض ندوة توعية أخرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتوعية بأهمية الإقبال على التطعيم وخاصة لكبار السن ذو الأمراض المزمنة، كما تم صرف الأدوية المجانية لجميع الحالات المقدمة من شركات الأدوية تبرع للقوافل .