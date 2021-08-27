«الطفولة والأمومة» ينفذ برنامجا جديدا لدمج ورعاية النشء بمبادرة «أبني أبنك»

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أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المراهقون هم الثروة البشرية الحقيقية في المجتمع ومصدر قوة العمل التي يمكن أن تعزز النمو الإقتصادي في المستقبل، ولذلك يجب إكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة من اجل تبني سلوك صحيح يسهم في تفهمهم واقع المجتمع وفق معاييره الثقافية والإجتماعية والأخلاقية بما فيها من عادات وتقاليد وقيم ومبادئ، مع ضرورة مشاركتهم والإستماع إليهم وتفهم المرحلة التي يمرون بها من تغيرات بيولوجية ونفسية وثقافية وإجتماعية، ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة «أبني أبنك»، والتي ينفذها المجلس لدعم النشء والمراهقين والأسر لخلق حوار داخل الأسرة وإزالة الفجوة بين الأجيال وتنشئة الأطفال في مناخ صحي يضمن مستقبل أفضل لمجتمعنا

وأشارت الأمين العام للمجلس إلى التطور الذي تشهده مصر وحرص القيادة السياسية على بناء الإنساء المصري بالتوازي مع دعم وتحسين المستوي المعيشي والبيئي والإجتماعي للأسر المصرية من خلال العديد من المبادرات الصحية والتعليمة والثقافية مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتطوير المناطق العشوائية مثل بشاير الخير والأسمرات وغيرها، بالإضافة إلى الشكل الجمالي وإستغلال المساحات أسفل الكباري لضمان الإستفادة منها وعدم تحويلها إلى مقلب قمامة، وهوما سينعكس على دعم حقوق الأطفال، وسيعمل المجلس على دعم الأسر في الريف أو في المناطق العشوائية وسوف يشارك سفراء وشركاء من الأطفال في حملات التوعية للأسر والأطفال في هذه المناطق للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة العمل الأولي لبرنامج رعاية ودمج المراهقين الذي ينفذه المجلس في محافظات «القاهرة، والدقهلية، ومطروح والإسكندرية، وأسيوط» ويهدف إلى تمكين الأطفال المراهقون من تحقيق أهدافهم وضمان نموهم الإجتماعي والنفسي والجسماني والعقلي بشكل ملائم ليصبحوا مواطنين فاعلين قادرين على خدمة أنفسهم ومجتمعهم.

وأوضحت السنباطي أنه يجب التواصل مع منظومة نجدة الطفل من قبل الأطفال وأسرهم والإستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري ودعم المراهقين بالمجلس في كل القضايا التي تخص الأطفال والتي يقدمها المجلس بالمجان فلابد أن نبني البشر والحجر معا

وشاركت الأمين العام للمجلس جلسات العمل مع الأطفال اللذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمشاركتهم في مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تغيير شخصيتهم وتوجهاتهم تجاه أسرهم والمجتمع وتحدثوا عن إحتباجتهم ورؤيتهم المستقبلية تجاه المدرسة والأسرة والمجتمع وتعهدوا بنقل هذه التجربة لأقرانهم.