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«قصر العيني» تحصل على شهادتي «أيزو» في النظم الإدارية وإدارة المؤسسات التعليمية

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«قصر العيني» تحصل على شهادتي «أيزو» في النظم الإدارية وإدارة المؤسسات التعليمية «قصر العيني» تحصل على شهادتي «أيزو» في النظم الإدارية وإدارة المؤسسات التعليمية

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية قصر العينى على شهادتين للأيزو؛ الشهادة الأولى في النظم الإدارية طبقًا للموافقة QMS ISO9001:2015، والشهادة الثانية في نظم إدارة المؤسسات التعليمية طبقا للمواصفات EOMSIS21001:2018، موضحًا أن كلية طب قصر العيني أول كلية طب على مستوى الجامعات المصرية تحصل على الشهادتين معًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حصول كلية طب قصر العيني على شهادتين في الإدارة والتعليم يأتي نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن كلية طب قصر العيني أول كلية طب في تحصل على الشهادتين معًا، مشيرة إلى أن الدعم الدائم من قيادة الجامعة لكلية الطب يجعلها قادرة على السير في الطريق الصحيح نحو الجودة الإدارية بمواصفات دولية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة حققت نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، ونجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري، وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، حيث نجحت الجامعة في حصول العديد من المعامل والبرامج على الاعتماد الدولي، وحصول 10 كليات، و11 مركزًا ومعملا على شهادة الأيزو العالمية، كما حصلت عليها الإدارة العامة للجامعة بإدارتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوي لشهادة «الأيزو» 9001 / 2015 في مجال الجودة الإدارية.

المصرى اليوم

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