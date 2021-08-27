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منتخب كرة الهدف للسيدات يخسر أمام أمريكا في ألعاب طوكيو البارالمبية

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منتخب كرة الهدف للسيدات يخسر أمام أمريكا في ألعاب طوكيو البارالمبية منتخب كرة الهدف للسيدات يخسر أمام أمريكا في ألعاب طوكيو البارالمبية

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تلقى منتخب كرة الهدف سيدات الخسارة أمام نظيره الأمريكي في ثان مباريات المنتخبين في دورة الألعاب البارالمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا في المواجهة المقبلة مع نظيره الياباني والمقرر لها بعد غد الأحد.

ويشارك الوطني لسيدات كرة الهدف للمكفوفين في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية القادمة بطوكيو لأول مرة في تاريخه.

ويضم المنتخب الوطني 6 لاعبات هن إسراء جاد وإسراء وليد وجهاد وليد وحسناء الجابري وآية أحمد وحنان مصطفى.

المصرى اليوم

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