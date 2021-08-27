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جامعة الأميرة نورة تدشن معمل التقنيات الحديثة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 04:35 صباحاً
بحثًا عن الأسرى الستة.. قوات إسرائيلية تقتحم سهل عرابة في جنين
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 04:00 صباحاً
عبد الحميد بسيوني يعترض على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 03:46 صباحاً
جهاد جريشة يخرج عن صمته: التحكيم في مصر يدار بالمجاملات
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 03:46 صباحاً
جهاد جريشة: شخصان مصريان تحالفا ضدى لإبعادي عن المونديال.. وعبد الفتاح ظلمني
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 03:46 صباحاً
بعد انتهاء إيقافه.. مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويتحدث عن «التفويت للزمالك»
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:40 صباحاً
عاجل | إجراء جديد يمنع التفويض لغير المستأجرين
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 02:18 صباحاً
أبرزها «الاختيار والمداح».. ميمي جمال تكشف عن مسلسلات نالت إعجابها في رمضان
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:57 صباحاً
محمد شبانة: حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لحسام البدري
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:57 صباحاً
"الأرصاد" ينبه المنطقة الشرقية: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:49 صباحاً
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إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الأحد.. "داعش" يكشف اسم منفذ تفجير مطار كابول.. ختام مباريات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 27 أغسطس 2021 03:02 مساءً
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