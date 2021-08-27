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سفير بريطانيا الجديد يصل الإثنين.. وآمال فى عودة السياحة البريطانية لمصر

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سفير بريطانيا الجديد يصل الإثنين.. وآمال فى عودة السياحة البريطانية لمصر سفير بريطانيا الجديد يصل الإثنين.. وآمال فى عودة السياحة البريطانية لمصر

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يصل إلى يوم الإثنين المقبل السفير الجديد لبريطانيا بالقاهرة جاريس بايلى Gareth Bayley، حيث تبدأ مدة خدمته رسميا من يوم ١ سبتمبر ٢٠٢١.

بايلى يخلف السفير سير جيفري ادامز، الذي شهدت العلاقات البريطانية المصرية على يديه تحسنا ملحوظا بعد أن كانت قد وصلت إلى درجة عالية من التدهور مع السفير الأسبق حون كاسون.

من جانبه قال سمير تكلا مؤسس ومدير المجموعة البريطانية المصرية (تضم ٦١ عضوا باللوردات والعموم)، أنه يعتقد أن السفير الجديد سيكون في نفس مستوي السير ادامز، وقد سبق ل بايلي العمل في مصر مع ادامز منذ ٢٠ عاما، وهو زار مصر عدة مرات كسائح في السنوات الأخيرة ويتحدث العربية بطلاقة، مضيفا ان لديه سجل عمل متصل ب أفغانستان وباكستان والقدس، وبغداد ونيويورك.

أكد «تكلا» لـ «المصري اليوم»، إن السفير ادامز كان قد وصل مصر في وجود مشكلة منع سفر البريطانيين إلى شرم الشيخ، وبذل جهودا مشكورة حتى تم حل المشكلة، وانه، أي تكلا، يامل ان تكون هدية وصول بايلى إلى القاهرة رفع مصر من قائمة الدول الحمراء حتى يعود السائحين البريطانيين إلى زيارة مصر كوجهة مفضلة للكثيرين منهم.

المصرى اليوم

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