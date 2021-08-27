دورات مجانية للتدريب العملي على منظومة التسجيل المسبق للشحنات

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في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتوعية المتعاملين مع الجمارك بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» وتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجههم خلال المرحلة التجريبية للتطبيق لتجنبها عند التنفيذ الإلزامي، وتعزيزا للتواصل الإيجابى مع قطاع الأعمال الصناعى والتجارى والمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، قبل التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» عبر الموانئ البحرية في الأول من أكتوبر المقبل. بدأت بوزارة المالية الدورات المجانية التي تعقدها مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة MTS للتدريب العملى على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والإجابة عن الإستفسارات نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للمستوردين والمستخلصين ومندوبي المصانع والشركات.

ونظرا للإقبال الشديد والغير مسبوق على هذه الدورات فقد تم نقل المحاضرات لمسرح وزارة المالية، كما تقرر أن يكون حضور الدورات القادمة بالحجز المسبق ووفقا للجدول الذي سيتم إعلانه قريبا.

وحرص عاطف إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العامة والإتصالات بمصلحة الجمارك خلال تفقده أعمال الدورات على التأكيد على الحرص بالمشاركة الإيجابية في هذه الدورات والتى تعكس مدى الوعى والإلتزام والمشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وإستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية.

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وبدأ التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)على المشحونات البحرية إعتباراً من الأول من إبريل الماضى ثم تبدأ مرحلة التشغيل الإلزامى إعتباراً من الأول من أكتوبر 2021. ومن المقرر أن تستمر هذه الدورات حتي نهاية سبتمبر المقبل بمقر الوزارة.