سباح أفغاني لاجئ بلا ذراعين.. يبعث برسالة أمل رغم فقده لميدالية بارالمبية في السباحة

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دائما ما تلهمنا دورة الألعاب البارالمبية الأمل والإصرار، برؤية أصحاب ذوي الإعاقة يواجهون الطروف الصعبة ويحصدوا ميداليات بارالمبية، لكن قصة السباح الأفغاني عباس كريمي (24 عام) تجعلنا نتوقف عندها كثيراً، ذلك السباح الذي فر من الصراع في أفغانستان في سن السادسة عشرة واستقر في نهاية المطاف في الولايات المتحدة.

قالت رئيسة فريق اللاجئين إيليانا رودريجيز في دورة الألعاب البارالمبية، اليوم الجمعة، إن السباح الأفغاني المولد، أرسل «رسالة أمل كبيرة» على الرغم من خسارته لميدالية أولمبية للمعاقين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

كريمي وهو واحد من ستة رياضيين يمثلون فريق أولمبياد اللاجئين للمعاقين في طوكيو، كاد أن يصبح أول لاعب يفوز بميدالية على الإطلاق بعد التأهل لنهائي رجال على مسافة 50 متر فراشة، لكن آماله تحطمت مع احتلال المركز الأخير في المبارة النهائية، مما تركه منزعجًا بشكل واضح عندما غادر المسبح دون التحدث إلى المراسلين.

ولم يفز أي عضو من فريق اللاجئين- الأولمبي أو البارالمبي- بميدالية منذ إنشاء الفريق في عام 2016، لكن كريمي بدا متفائلاً بعد تأهله للمباراة النهائية المباراة.

وكان كريمي، الذي فر من وطنه منذ ما يقرب من عقد من الزمان بحثًا عن حياة جديدة في الولايات المتحدة، قد قال بعد تأهله أن جهوده ستكون «مضيعة للوقت» دون أن يسعى للحصول على ميدالية.

لكن رودريغيز قالت إن مجرد الوصول للنهائي كان «إنجازًا عظيمًا»، وأضافت «أعتقد أنه يبعث برسالة أمل كبيرة».

وتابعت «نحن نمثل 82 مليون شخص نازح في جميع أنحاء العالم، ولدينا 12 مليون شخص من ذوي الإعاقة من اللاجئين. إنها رسالة ضخمة أن شخصًا ما يمكن أن يذهب إلى هذا الحد».

قال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا: «إذا لم أحصل على ميدالية، فإن كل التدريبات وكل العمل الشاق سيكون مجرد مضيعة للوقت»، وأضاف: «نحن نتدرب دائمًا لغرض، لهدف، وهذا هو الذهب. سأذهب للحصول على الذهب.»

ودخل السباح الأفغاني التاريخ في بطولة العالم للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة 2017، حيث سبح بفراشة رجال بطول 50 مترًا وأصبح أول رياضي لاجئ يصل إلى منصة التتويج هناك.

وتعد دورة الألعاب الباراليمبية حدث رياضي أولمبي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سيُنظم في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2021، بعد أسابيع قليلة من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020. تُعد هذه الدورة ثاني دورة ألعاب بارالمبية تُقام في طوكيو بعد دورة دورة 1964، وثالث دورة تُقام في اليابان بعد دورة 1998.

كان مُقررا لهذه الدورة أن تُجرى في الفترة ما بين 25 أغسطس و6 سبتمبر 2020، لكن وبسبب تفشي جائحة فيروس كورونا تقرر تأجيل هذه الدورة إلى جانب دورة الألعاب الأولمبية إلى غاية 2021، كما تقرر أيضا إقامة هذه الألعاب بدون حضور للجماهير.