مباراة مانشستر سيتي ضد الأرسنال بث مباشر السبت 28 - 8 -2021 (لحظة بلحظة)

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ينطلق من جديد السبت 28 – 8 – 2021، عجلة الدوري الإنجليزي بالعديد من المباريات النارية والتى تبدأ بلقاء ينتظره الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عندما يواجه مانشستر سيتي نظيره الأرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني لاعب وسط منتخب مصر والمقاولون وبازل السويسري السابق.

ينطلق اللقاء بين الفريق السماوي والجانرز عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويذاع اللقاء على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي، وخصصت القناة القطرية قنوات