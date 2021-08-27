أول تعليق من رامي صبري بعد حفله بالساحل الشمالي: «الجمهور وحب الناس اللي يهمني»

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علّق النجم رامي صبري على الحضور المكثف، في حفلته التي أحياها أمس، في الساحل الشمالي، لافتا إلى أنه سعيد بالحضور، والجمهور هو ما يهمه في المقام الأول.

حيث نشر مجموعة صورتين من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها، قائلا: «الحمد لله.. النجاح عندي صورة مش كلام صحافة ولا إعلام ولا عمري بشتغل كدة.. الصورة بتخلص كل الكلام، والنجاح والتوفيق من عند الله مش من عند مخلوق.. يعني أنا مش مستني حد يكتب ولا يتكلم، وطول عمري مش مستني غير الصورة اللي قدامكم دي».

تابع رامي صبري في منشوره: «دي اللي تهمني الجمهور وحب الناس.. شكرًا لكل واحد جه حفلة الجولف أمس 20.000 أخ وأخت شرفونا، يا رب أكون أسعدتكم على قد ما أسعدتوني بحضوركم».

ويعد هذا الحفل هو الأقوي هذا العام وحرص الشاعر تامر حسين والملحنين عزيز الشافعي وشادي حسن على مشاركة رامي في إحدى أغانيه على المسرح، وقبل ختام الحفل قدم رامي الفنان محمد شاهين والفنانة شيرين يحيي على المسرح وشاركوه الغناء وسط استحسان كبير من كل الحضور.

وطرح رامي صبري مؤخرا أغنية «بيحرك في المشاعر» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.