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ضبط مسجل استولى على اموال الشباب بحجة تسفيرهم للخارج

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ضبط مسجل استولى على اموال الشباب بحجة تسفيرهم للخارج ضبط مسجل استولى على اموال الشباب بحجة تسفيرهم للخارج

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كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاجبقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وتبين قيام (حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها ،تم ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم

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