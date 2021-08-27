6 معلومات عن طارق هيمن خطيب ريم سامي (تعرف عليها)

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احتفلت الفنانة، ريم سامي، شقيقة المخرج، محمد سامي، بحفل خطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، في إحدى الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي.

واختارت ريم سامي حضور حفل خطبتها بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض بنظام أوف شولدر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وحضر الحفل العديد من نجوم الفن والمجتمع، وعلى رأسهم الفنان أحمد زاهر، ماجد المصري، وهالة سرحان، بوسي شلبي، والعديد من النجوم، فضلًا عن عائلتي العروسين، وعلى رأسهم والدها الدكتور سامي عبدالعزيز، ووالدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

ويستعرض «المصري اليوم»، في السطور التالية أبرز المعلومات عن طارق هيمن:

يقيم طارق هيمن خطيب الفنانة ريم سامي في الإسكندرية، وهو حفيد رجل الأعمال طارق إسماعيل صاحب مجموعة الطارق للسيارات، يعمل طارق هيمن مع جده كمساعد نائب لدى مجموعة الطارق للسيارات، درس طارق هيمن الاتصالات التسويقية المتكاملة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل طارق هيمن على الماجستير من إحدى الجامعات الكندية الكبرى، يتابعه على حسابه بموقع انستجرام نحو 1000 ونصف شخص.

وكانت آخر أعمال الفنانة ريم سامي، مشاركتها في مسلسل «نسل الأغراب» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، نجلاء بدر وفردوس عبدالحميد، والراحلة أحلام الجريتلي.