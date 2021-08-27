بدء أعمال تبطين وتأهيل ترعة أبيوها الغربي بمركز أبوقرقاص في المنيا

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أكد المهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الري بالمنيا، بدء أعمال تبطين وتأهيل فرع ابيوها الغربي مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، ضمن المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع، المبادرة الرئاسية لتطوير للريف المصري «حياة كريمة» .

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جاري تطوير وتبطين 389 كيلومترا، ترع، بقري المحافظة، بتكلفة مليار، و200 مليون جنية، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع .

وأضاف المحافظ تخدم المرحلة الأولي لخدمة مساحة 77250 فدان موزعة على 10 مراكز بينهم 9 بالمنيا ومركز ديروط بأسيوط. حيث سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي ألي تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوي معيشة المواطنين. كما يساهم في تعظيم الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلة توصيل المياه في نهاية الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه .