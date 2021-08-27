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خلال شهر.. الجيزة: ضبط 15 طن لحوم ودواجن د غير صالحة للاستهلاك

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خلال شهر.. الجيزة: ضبط 15 طن لحوم ودواجن د غير صالحة للاستهلاك خلال شهر.. الجيزة: ضبط 15 طن لحوم ودواجن د غير صالحة للاستهلاك

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تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث من ضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها على مدار الشهر الجارى على مصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التي تنفذها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير 41 محضرا للمنشآت المخالفة خلال الشهر الجارى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة والحد من انتشاره، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبه، أشار أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم تحصين 27570 رأس ماشية ضد مرضَي حمي الوادي المتصدع والحمى و3145 رأس ماشية ضد مرض جدري الأغنام والجلد العقدي، بالإضافة إلى ذبح 23632 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية التابع للمحافظة خلال الشهر الجارى.

المصرى اليوم

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