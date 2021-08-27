إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بمدينة الخصوص

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أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة علام دائرة قسم شرطة الخصوص بسبب أولوية المرور واحتكاك سيارة ملك الطرف الأول بمركبة توك توك ملكية الطرف الثانى، وتعدى كل من الطرفين بالضرب على الآخر وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة علام دائرة القسم. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «ب ص ف» 42 سنة ميكانيكى مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس والكتف الأيمن و«ك ص ف» 25 سنة صاحب محل مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس و«ر ص ف» 35 سنة عامل بناء مصاب بجرح سطحى بمقدمة فروة الرأس و«ن ب ص» 18 سنة طالب مصاب بجرح سطحى بالكتف الأيمن.

وطرف ثان «ع ب ع» 39 سنة سائق مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس والذراع الأيمن، و«م ع ب» 15 سنة طالب مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، و«ك م أ» 37 سنة ربة منزل.

وذلك أثناء سير الأول من الطرف الأول بسيارة حدثت مشادة بينه وبين الأول من الطرف الثاني حال سيره بمركبة توك توك نتيجة حدوث احتكاك بين السيارة والتوك توك تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتم التحفظ على السيارة والتوك توك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.