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الخطيب يكلف سيد عبد الحفيظ بمهمة داخل اتحاد الكرة

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الخطيب يكلف سيد عبد الحفيظ بمهمة داخل اتحاد الكرة الخطيب يكلف سيد عبد الحفيظ بمهمة داخل اتحاد الكرة

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وعقد محمود الخطيب جلسة مطولة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ ظهر اليوم؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري. وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

أحمد حسام ميدو نجم منتخب والزمالك السابق هاجم شيكابالا وعددا من لاعبي عقب سبابهم جماهير النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والتى شهدت تتويج الفارس الأبيض بالدوري الثالث عشر في تاريخه الكبير.

وظهر ميدو في قصير من داخل حمام سباحة وتحدث عن واقعة السباب الجماعي من لاعبي الزمالك بقيادة شيكابالا، ضد جماهير الأهلي، وقال النجم العالمي: «طبعا امبارح بالليل شوفت احتفالات بعض من لاعبي الزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري وباكد اني ضد الاحتفالات دي، والاحتفالات اللي فيها سب لحد، دا ضد مبادئ نادي الزمالك». وتابع: «ممكن فيه ناس زملكاوية تزعل بس دا حق ربنا، زي ما بنطالب الناس تحترم نجومنا، لازم نجومنا تحترم نفسهم، عيب».

المصرى اليوم

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