هل الطفل السمين أكثر صحة من النحيف؟ ..أخصائي تغذية يضع برنامج غذائي صحي للأطفال ( تعرف عليه)

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كشفت دراسة علمية حديثة سر تعرض الأطفال لأزمة «السمنة» المفرطة في وقت مبكر من أعمارهم، وأوضحت الدراسة، أن تغير النظم الغذائية وليس النشاط البدني الأقل هو سبب «سمنة» الأطفال، وأن التباين في استهلاك الأطعمة، التي يتم الحصول عليها من السوق خارج النظم الغذائية التقليدية، وليس إجمالي السعرات الحرارية التي يتم حرقها كل يوم، هي المرتبطة بشكل موثوق في تراكم الدهون لدى الأطفال.

قال دكتور رامي عادل أخصائى التغذية ومدير مستشفى العجوزة، إن الاعتقاد الشائع بأن الطفل السمين أكثر صحة من النحيف، اعتقاد خاطىء تماما، فالوزن ليس معيار للصحة بل إن السمنه المفرطه في الأطفال قد تتسبب في مرض سكري الأطفال، وثقل الحركة واضطرابات بالهرمونات، لذا فإن صحة أطفالنا تكمن في الحفاظ على البناء السليم لجهاز المناعة وانتقاء الأغذية الصحية التي تحتوي على فيتامينات متعددة وبروتين خالي من الدهون .

وأكد «عادل»، أنه من بعض العادات الخاطئة أن تقدم الأم الأغذيه الجاهزه التي تحتوى على مواد حافظه أو الحلوى والسكر للأطفال على سبيل المكافأه والتقدير على عمل صحيح قاموا به فإن ذلك التصرف يؤدى سلبا إلى ابتعاد الأطفال عن الأغذيه ذات الفائده الصحيه والتوجه إلى الحلوى والمأكولات الجاهزة دون النفع بل تؤدى بهم إلى أضرار صحية وبناء جسم غير سليم وغير صحي .

ونصح «عادل» بتقديم الفاكهه الطازجه والخضروات والحليب ومشتقاته الخاليه أو قليله الدسم لبناء جهاز مناعه سليم، والحرص في الحد من السعرات الحرارية التي يتناولها الطفل مثل تقليل السكر المضاف والبعد عن الدهون المشبعه أو المتحوله والتي توجد بشكل أساسي في الأطعمه حيوانيه المصدر كاللحوم والدواجن ومنتجات الحليب كامله الدسم، ويمكن استبدالها بالزيوت النباتيه في المأكولات، مؤكدا أن وضع نظام تغذيه صحيه للأطفال ينعكس بشكل إيجابى على البناء السليم للجسم وتجنب أي أمراض تنتج عن السمنه المفرطة أو الماكولات الغير صحية .