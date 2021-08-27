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أوزبكستان تبتكر لقاحًا صالحًا للأكل ضد

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أوزبكستان تبتكر لقاحًا صالحًا للأكل ضد فيروس كورونا أوزبكستان تبتكر لقاحًا صالحًا للأكل ضد

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طور موظفو مركز علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم في أوزبكستان لقاحا صالحا للأكل ضد .

وقال أحد المختصين في برنامج «زامون» على قناة «سيفيملي» المحلية، «أدخلنا فيروس كورونا إلى خلية نباتية عن طريق الاستنساخ، وبعد أن يأكل المريض طماطم محصنة، يدخل الجسم البشري ويتم إطلاق الأجسام المضادة من خلايا الطماطم.

وقال وزير التنمية المبتكرة إبراهيم عبدالرحمنوف، إن المركز الدولي للحساسية في أوزبكستان يعمل حاليًا على مشروع كبير بالتعاون مع جامعة فيينا.

وأضاف إنه من المحتمل ظهور الأجسام المناعية في حليب الحيوانات إذا تم تطعيم الأبقار ضد فيروس كورونا، وعندما يشرب هذا الحليب دون غليان، يطور جسم الإنسان مناعة ضد الفيروس ويحارب عدوى كورونا.

وفي وكندا يقوم باحثون من بلدان مختلفة بتجربة لقاحات صالحة للأكل، حيث يتم تطوير الاستعدادات على أساس منتجات الألبان والشوفان، كما تم الانتهاء من التجارب السريرية لهذه اللقاحات.

ويُمنح للمواطنين في أوزبكستان حق الاختيار من بين اللقاحات، «سبوتنيك-V» الروسي والأوزبكية-الصينية( زف يوز)، وأسترازينيكا، وموديرنا.

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