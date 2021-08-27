قرعة متوازنة في الدوري الأوروبي

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سحبت، اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية، قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وجاء العديد من المجموعات المتوازنة لتزداد إثارة المسابقة التي بدأت مراحلها الجدية فعلياً عقب سحب قرعة دور المجموعات.

وكانت المجموعة الثالثة هي الأبرز مع وجود نابولي وليستر سيتي وسبارتك موسكو وليغيا وارسو.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أولمبيك ليون ورينجرز وسبارتا براغ وبروندبي.

المجموعة الثانية: موناكو وأيندهوفن وريال سوسيداد وستورم جراتز.

المجموعة الثالثة: نابولي وليستر سيتي وسبارتاك موسكو وليجيا وراسو.

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس وإينتراخت فرانكفورت وفناربخشه ورويال أنتويرب.

المجموعة الخامسة: لاتسيو ولوكوموتيف موسكو وأولمبيك مرسيليا وغلطة سراي.

المجموعة السادسة: براغا ورد ستار بلغراد ولودوجوريتس وميتيلاند.

المجموعة السابعة: باير ليفركوزن وسيلتيك وريال بيتيس وفرنكفاروش.

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب وجنك ووست هام يونايتد ورابيد فيينا.

ستلعب المرحلة الأولى من مباريات دور المجموعات في السادس عشر من سبتمبر المقبل، ويختتم بالمرحلة الأخيرة في التاسع من ديسمبر.