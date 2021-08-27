"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد في منطقتين

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بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 201 يوم 2023 مسجدًا .

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقة جازان.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.