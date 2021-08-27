شاهد.. حملة لمنع ممارسي تأجير الدرجات النارية بجدة تصادر 47 دباباً

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نفذتها بلدية ذهبان الفرعية في "خليج سلمان" وشارك فيها عدد من المراقبين

شنت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، حملة على شاطئ "خليج سلمان"؛ لمنع ممارسي تأجير الدراجات النارية "الدبابات"؛ نتج عنها مصادرة 47 من الدبابات؛ وذلك بمشاركة الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان المهندس سامي العمري أن الحملة شارك فيها عدد من المراقبين من إدارة المراقبة بالبلدية؛ حيث جرى إزالة المخالفات التي يتم تشغيلها بصورة غير نظامية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضي به لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.