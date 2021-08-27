الكشف على 908 مواطنأ في قافلة طبية مجانية بنقادة ضمن «حياة كريمة»

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نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة، حيث تمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي المجاني على 908 مواطن، وذلك لعدد من التخصصات الطبية المتنوعة ( باطنه، جراحة، نساء، أطفال، جلدية، تنظيم أسرة ) إلى جانب معمل للتحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

قافلة طبية مجانية بقنا

وأوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 380 حالة في اليوم الأول، و528 حالة في اليوم الثاني، وتحويل 8 حالات على مدى اليومين لمستشفيات وزارة الصحة بقنا، كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي عدد 267 حالة باطنه، وعدد 73 حالة جراحة، وعدد 216 حالة أطفال، وعدد 56 حالة نساء، وعدد 232 حالة جلدية، و64 تنظيم أسرة على مدار اليومين .

قافلة طبية مجانية بقنا

وأضاف «تواضروس»، أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية بإجمالي 33 حالة وأمراض متوطنة بإجمالي عدد 39 حالة، وتوقيع الكشف بالأشعة على عدد 38 حالة، و22حالة بالسونار، إضافة لتوقيع الكشف المبكر على 20 حالة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد 96 حالة من أبناء القرية، مؤكدا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

قافلة طبية مجانية بقنا