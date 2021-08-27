جامعة عين شمس تتقدم 100 مركزًا عن العام الماضي في تصنيف شنغهاى الدولي

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أعلن الدكتور محمود شوقي المتينى رئيس جامعة عين شمس، عن نجاح الجامعة في التقدم 100 مركزا في تصنيف شنغهاى لتحتل المرتبة 701-800 على مستوى العالم والمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية.

ويعتبر التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم المعروف بتصنيف شنغهاى «2021 Academic Ranking of World Universities» هو التصنيف الأقوى والاشهر عالميا في تصنيف الجامعات.

وأضاف المتيني أن هذا التصنيف يعد أقوى التصنيفات العالمية الموجودة على الساحة الدولية منذ فترة طويلة، حيث يعتمد هذا التصنيف على عدة معايير من شأنها تقييم الجامعات طبقا لإنتاجيتها العلمية والبحثية، ويأتى على رأس تلك المعاييرما يلى:

• عدد الحاصلين على جوائز نوبل سواء من خلال الدراسة أو التدريس.

• حجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلة «ناتشر» والتى احتلت فيها جامعة عين شمس المركز الثاني محلياً خلال الفترة السابقة وكذلك مجلة «ساينس» .

• نسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعة في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، والتى حققت الجامعة فيه تقدما ملحوظا طبقا لمؤشرات قواعد البيانات العالمية web of science

• نسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة .

• الأداء الأكاديمي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة عين شمس قد اعتمدت بنسبة كبيرة في منافستها ضمن هذا التصنيف على ماحققته الجامعة من إنجازات متتالية في مجالات البحث العلمى والنشرالدولى في الفترة الأخيرة، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة على قواعد البيانات العالمية «ناتشر» والتى احتلت فيها جامعة عين شمس المركز الثاني محلياً خلال الفترة السابقة وكذلك مجلة «ساينس» .، وهو ما يؤكد حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على السعى الدائم نحو النهوض بسمعة الجامعة دولياً في شتى المجالات البحثية والعلمية.

وعلى جانب آخر، أاضاف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على التصنيف الدولي للجامعة، أن الجامعة تقدمت 100 مركزا جديدا بالتصنيف، حيث احتلت المركز 701 -800 منذ دخولها التصنيف لأول مره عام 2017 وهو ما يعتبر انجازا كبيراً للجامعة نظرا لاعتماد هذا التصنيف في المقام الأول على عدد الحاصلين من أبناء الجامعة على جائزة نوبل ،وهو المعيار الذي تفتقده جامعة عين شمس حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك فالجامعة تنافس وبشدة للبقاء ضمن قائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم.

وأعلنت ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي ان ما حققته الجامعة من انجاز في تصنيف شنغهاى لا يعد نتيجة جهود قطاع التعاون الدولى متمثلا في مكتب التصنيف الدولى فحسب ولكنه نتيجة لتضافر جهود كافة القطاعات بالجامعة ورغبة منتسبى الجامعة في تحقيق المشاركة بشكل فعال في رفع التصنيف الدولى للجامعة من عقد شراكات وتعاون مستمر مع جامعات على المستوى الدولى والمحلى.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة عن سعادته بما تحققه الجامعة من تقدم في التصنيف الدولي خلال العام الماضيين والذى يأتي نتيجة قرارات إدارة الجامعة لتحفيز السادة أعضاء هيئة التدريس على زيادة الإنتاج العلمي والنشر الدولي. وإنشاء فريق عمل للتصنيف بكل كلية للتواصل الدائم مع الفريق المركزي للتصنيف بالجامعة.